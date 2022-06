TRIESTE Una sanità fuori bersaglio, quella del Friuli Venezia Giulia. In due terzi delle attività del settore sotto la lente della Scuola Sant’Anna di Pisa in un'indagine che fa emergere costi alti - inferiori solo a quelli delle Province di Trento e Bolzano - e non poche inefficienze, in particolare per quel che riguarda i tempi di attesa della chirurgia oncologica e l’appropriatezza diagnostica, i capitoli su cui il sistema sanitario regionale pare più in ritardo.

