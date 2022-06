Cade dalla bici sulla ciclabile di Grado: forte trauma cranico

La caduta potrebbe essere stata provocata da un malore. L’uomo è apparso in stato confusionale e con un’amnesia

GRADO Un uomo di 57 anni, originario del Veneto, è stato trasportato all’ospedale di Cattinara in seguito a una caduta, a quanto pare autonoma, dalla bicicletta. I sanitari gli hanno riscontrato un forte trauma cranico e amnesia retrograda tanto da decidere il suo trasporto a Trieste.

Il fatto è accaduto stamattina, 16 giugno, verso le 10 lungo la ciclabile Grado-Monfalcone all’altezza dei campeggi.

L’uomo era in piedi, in stato confusionario, sotto il sole che a quell’ora riscaldava già parecchio. Così l’hanno trovato alcune persone che transitavano da quelle parti e che hanno allertato il 112.

C’è stato prima l’intervento dei sanitari della Sogit e poi quello dell’elisoccorso, che lo ha trasportato a Cattinara in codice giallo.

L’uomo, come detto, non ricorda nulla della caduta ma da quanto è stato notato dai passanti (la ciclabile è sempre piuttosto frequentata), la bicicletta, non presenta segni evidenti di incidente. È plausibile, dunque, che l’uomo sia stato colto da un malore che lo ha fatto perdere l'equilibrio e cadere a terra.

L'uomo deve aver battuto violentemente la testa poiché gli è stato riscontrato anche un trauma facciale. Ad ogni modo l'uomo stato trasportato a Trieste per essere sottoposto ad esami e accertamenti.