«Gli esperti dell’Istituto Sant’Anna bocciano la nostra sanità regionale»

TRIESTE. Il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia sta facendo i conti con pesanti criticità la cui responsabilità va attribuita a direttori delle Aziende e giunta regionale, non certo al personale. È l’attacco sferrato dalle opposizioni in Consiglio regionale con Simona Liguori e Tiziano Centis dei Cittadini, Andrea Ussai del Movimento 5 Stelle, Walter Zalukar del gruppo Misto, Furio Honsell di Open Fvg, Massimo Moretuzzo di Patto per l’autonomia e Mariagrazia Santoro del Partito democratico.