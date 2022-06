A Monfalcone Cisint-Morsolin senza tregua: nuova lite su volantini e “santini” elettorali

MONFALCONE Fine lite mai. Vien da pensare così, ma poi sappiamo che allo scrutinio delle schede amministrative, oggi – lunedì 13 giugno – dalle 14, la pax aurea (forse) calerà e il capitolo brutto delle segnalazioni all’Agcom, denunce e controdenunce, manifesti strappati e ripicche varie di quest’estenuante campagna elettorale monfalconese finirà archiviato.

Intanto, l’ultimo colpo di coda delle polemiche – e, si sa, in cauda venenum – piomba nel bel mezzo del silenzio elettorale, con un post sul profilo social della sindaca uscente Anna Cisint. Un testo dove, sabato sera nei dintorni delle 21, «denuncia» che 10 minuti prima «sono stati messi nelle cassette della posta» dei condomini di Borgo Rosta i volantini di una candidata consigliera della Sinistra.

«È gravissimo che si faccia volantinaggio durante il silenzio elettorale», digita Cisint. E ancora: «Partirà denuncia». La violazione è in realtà di natura amministrativa: si rischia una sanzione pecuniaria. Ma si tratta di capire cos’è avvenuto di preciso e lo accerterà eventualmente chi di dovere, poiché il volantinaggio non è mai consentito, mentre il cassettaggio a certe limitate condizioni sì, come l’invio di sms o i post (la legge 130 risale al 1975, non c’erano i social). Borgo Rosta, poi, dista ben oltre i 200 metri citati dalla norma elettorale dal San Michele, il cui seggio era peraltro chiuso. Stando a Cisint l’episodio è avvenuto nella «consueto ronda della vigilanza privata di Alexa, ingaggiata dall’ente, con l’addetto a constatare che all’ingresso nel complesso i volantini non c’erano e all’uscita sì». «L’ho appreso da un candidato della mia civica, che lavora lì», così la sindaca.

La sfidante Cristiana Morsolin replica di essere serena e nello stesso tempo segnala due casi, ieri, di «santino trovato all’interno in una cabina elettorale del centro, relativo a un candidato consigliere leghista, e un altro, di una candidata di Progetto Fvg, in un seggio periferico». I fatti sono stati «segnalati ai preposti». Certo non si può escludere che un elettore, magari anziano, li abbia estratti per sincerarsi di scrivere il nome correttamente e li abbia scordati, ma non avrebbe dovuto lasciarli lì.

Non si è trattato degli unici inciampi della giornata elettorale monfalconese, caratterizzata al mattino, a tratti, da discrete code, segnale di un’iniziale vivacità e interesse della tenzone amministrativa, anche da parte della nutrita comunità bengalese (è stato avvistato qualche candidato fuori dalle sedi). Svariate lamentela per il trasloco dei saggi in altre sedi rispetto a quelle canoniche, in particolare per la chiusura del liceo (l’adesivo elettorale era arrivato nel 2020 e c’è chi frattanto si era scordato dell’intervenuta modifica nella geografia delle urne). Disagi, poi, sempre in centro per le persone con difficoltà motorie al San Michele: il park è stato trovato chiuso e quindi aperto dai carabinieri su intervento di Cisint e i seggi al secondo piano sono stati ritenuti scomodi per l’elettorale con disabilità, tant’è che al guasto durato un paio d’ore del montacarichi omologato come ascensore si è richiesta la votazione al primo piano per l’utenza fragile.

Un esercito di 148 scrutatori (54 maschi, 84 femmine), quello che si è messo al lavoro ieri, capitanato da 38 presidenti, la metà dei quali donne: la più “rodata” ha 63 anni.