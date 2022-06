Monfalcone, dal maestro pasticcere Lestani utili consigli per il Tirime Su

Riportato sulle tavole il dolce originario realizzato da Mario, giovane cuoco in servizio sul panfilo reale Savoia, che ha poi proposto con successo nel suo locale di Pieris, il ristorante Al Vetturino

MONFALCONE. Giorgio Mistretta, giornalista gastronomico, scrivendo sulla rivista “La Buona Tavola”, editoriale del Corriere della Sera, nel numero di ottobre 1975, indicava come il dolce prodotto da Mario Cosolo dal 1935 fosse già allora il capostipite di una numerosa famiglia di Tirimesu. In questi anni è stata recuperata e documentata la storia del Tirime Su–Coppa Vetturino™ e, nell’ultimo periodo, si è voluto riportare sulle tavole il dolce originario realizzato da Mario, giovane cuoco in servizio sul panfilo reale Savoia, che ha poi proposto con successo nel suo locale di Pieris, il ristorante Al Vetturino.