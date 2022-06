«L’inflazione e le mosse della Bce colpiranno chi ha scelto il variabile»

TRIESTE. «Dopo la decisione della Bce e con l’inflazione che galoppa, le famiglie si trovano con una borsa della spesa che pesa di più nell’economia familiare, con le bollette raddoppiate e ora pure con la rata del mutuo che, per chi ha il tasso variabile, sarà più pesante». Angelo D’Adamo, presidente di Federconsumatori Fvg, non nasconde la sua preoccupazione, «per una situazione che senza interventi forti da parte del Governo - sostiene - sarà difficile da invertire, con il rischio di far scivolare nella povertà anche famiglie e persone che fino a pochi mesi fa erano autonome, e peggiorando ulteriormente le condizioni di chi era già in forte difficoltà».

