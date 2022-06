Cure palliative ai bimbi: i personaggi di Star Wars si prestano alla campagna di sensibilizzazione

TRIESTE Questa mattina Miramare è stata invasa da Sith, Jedi e creature provenienti da galassie lontane. Una quarantina di volontari, infatti, hanno sfilato per i viali del Parco nei panni dei personaggi di Star Wars, con l’obiettivo di portare all’attenzione del pubblico una tematica per molti poco nota: le cure palliative pediatriche.

Foto Lasorte

La parata è partita dalle Scuderie e percorrerà i vialetti del Parco, offrendo a tutti i presenti l’opportunità di farsi fotografare con i personaggi più amati della saga spaziale. Una volta raggiunto il piazzale antistante il Castello, i volontari si sono distribuiti in diversi punti, per divertire i più piccoli – ma non solo – fino alle 13.30.

L’iniziativa – gratuita e aperta a tutti – rientra nel più ampio progetto “Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, 15 maggio-30 giugno” – promossa dalla Fondazione Maruzza Lefebve D’Ovidio Onlus e più di 200 sanitari – e nasce dalla collaborazione tra il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare e l’Irccs Burlo Garofolo con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione sui trattamenti rivolti ai bambini affetti da malattie croniche e incurabili che richiedono un’alta complessità assistenziale.

All’interno del Parco, infatti, è stato allestito uno stand informativo, dove professionisti sanitari del Burlo forniranno maggiori informazioni a tutti gli interessati sull’attività del Centro di riferimento regionale per le cure palliative pediatriche del Fvg, creato nel 2019 e attivo su tutto il territorio regionale offrendo supporto alle cure mediche, consulenza e assistenza domiciliare a tutti i bambini affetti da malattie in uno stadio avanzato. A portare stupore e sorrisi ai più piccoli questa domenica anche l’organizzazione no-profit Medicinema – che dal 2013 promuove progetti di cineterapia, portando negli ospedali film, concerti, laboratori di cinema e incontri con i personaggi più amati – e tre gruppi di costuming ufficialmente riconosciuti da LucasFilm.