Trasporto pubblico locale: in vigore dal 12 giugno gli orari estivi a Trieste, Gorizia, Grado e Monfalcone: tutti i dettagli

Da lunedì per la chiusura di via della Ginnastica deviate le linee 25, 26 e 26/ dirette rispettivamente in corso Italia e in largo Osoppo, la linea 5 diretta in piazza del Perugino, la linea 11 diretta in via de Marchesetti e la linea serale D

TRIESTE Entra in vigore domani, domenica 12 giugno, l’orario estivo del servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia.

Ritornano a Trieste, come di consueto, i collegamenti giornalieri della linea 36 fra via Giulia e il bivio di Miramare con 104 corse quotidiane nelle due direzioni e viene inoltre potenziata la linea 6 fra piazzale Gioberti e Grignano con oltre 120 corse quotidiane.

Barcola

Sulla direttrice per Barcola ci saranno in questo modo da domani, e per tutta l’estate, più di duecento corse al giorno. Di queste, 35 corse della linea 6 (indicate negli orari con la nota PV) transiteranno all’interno del Porto Vecchio e fermeranno in corrispondenza del Magazzino 26 e del Trieste Convention Center (di fatto sostituendo la linea 81).

Muggia, Sistiana e Rive di Trieste

Ritorna da domani anche la linea 70 fra Visogliano e Sistiana mare, mentre la linea 90 fra Lazzaretto e il piazzale Alto Adriatico a Muggia sarà operativa dal 1° luglio.

Le corse della linea 9 in partenza da piazzale Gioberti fra le 7:30 e le 19:30 transiteranno invece per riva Ottaviano Augusto, per servire lo stabilimento balneare Ausonia.

Sospese per l’intero periodo estivo le linee 55, 56 e 57 (specificatamente dedicate alle scuole).

Per la chiusura della galleria di piazza Foraggi rimangono confermate le modifiche di orario della linea 18, la sospensione della linea 19 e le variazioni di percorso delle linee 20, 21, 34, 40 e 41 e 23, della corsa della linea 27 in partenza da Muggia Vecchia per piazza della Libertà alle 7:31 e della corsa della linea 29 in partenza da corso Saba alle 5:17.

Tutti gli orari (anche in formato libretto completo) sono consultabili e scaricabili sul sito di Tpl Fvg nella sezione “Servizi e orari”, selezionando il servizio urbano di Trieste. Qui il link.

Gli orari estivi saranno in vigore fino a domenica 11 settembre.

Da lunedì 13 giugno invece, per la chiusura per lavori della corsia preferenziale di via Tarabocchia e di via della Ginnastica nel tratto compreso tra via Timeus e largo Santorio, saranno deviate le linee 25, 26 e 26/ dirette rispettivamente in corso Italia e in largo Osoppo, che da via della Ginnastica transiteranno per via Bruner, via Polonio, via Battisti e via Carducci.

Altresì, la linea 5 diretta in piazza del Perugino, la linea 11 diretta in via de Marchesetti e la linea serale D diretta in via Cumano transiteranno per via Imbriani, via Battisti, via Xidias, via Timeus e piazza dell’Ospitale.

Gorizia, Monfalcone e Grado

Da domenica 12 giugno i nuovi orari estivi del servizio extraurbano e dei servizi urbani di Gorizia, Monfalcone e Grado. Con l’ultimo giorno di lezione termina anche il servizio invernale/scolastico del trasporto pubblico.

Da domenica 12 giugno sarà attivo il nuovo orario estivo del servizio extraurbano in area isontina e dei servizi urbani di Gorizia, Monfalcone, Grado.

Con le linee extraurbane svolte da APT, nell’ambito del servizio regionale TPL FVG, sono facilmente raggiungibili le località balneari di Grado (linee G01 – G21 – G22 – G26 – G59), Lignano (linea G52), Duino, Sistiana e della costiera triestina (linee G21 – G51), sia con corse dirette che tramite coincidenze.

Un’attenzione particolare anche per i turisti che risiedono nei Campeggi e Villaggi alle porte di Grado che possono servirsi durante il giorno delle 3 fermate sul percorso delle linee extraurbane G01 e G21 e alla sera è a loro disposizione un collegamento fino a dopo mezzanotte per rientrare dal centro città.

Confermato anche questa estate il collegamento giornaliero Trieste – Aeroporto - Lignano (linea G51 + G52) partenza da Trieste alle ore 8.05 e rientro da Lignano alle ore 18.10. Dal Trieste Airport collegamenti con la linea G51 verso Udine, Trieste, Monfalcone, con la linea G01 verso Gorizia e Grado, con la linea G26 verso Grado e Cervignano e con la G52 verso Lignano https://www.aptgorizia.it/servizio-extraurbano/

Linee marittime Trieste-Grado e Lignano-Grado Mare

Si viaggia in motonave, anche con la propria bicicletta, da martedì a domenica fino al 31 agosto. Acquisto biglietti a bordo. https://www.aptgorizia.it/servizio-marittimo/

Il BiciBus

Per chi ama spostarsi in modo green già da un paio di settimane è partito anche il BiciBus.

La linea 28B Grado- Gorizia-Cormòns con carrello portabiciclette è attiva ogni sabato e domenica fino all’11 settembre. Si pedala fino alla fermata del bus, si carica la bici nel carrello, si raggiungono le piste ciclabili e di nuovo in sella verso la scoperta del Collio da una parte e di Grado dall’altra. Un modo diverso per spostarsi utilizzando la bicicletta ma evitando di percorrere su due ruote i tratti stradali più trafficati. Il trasporto della bicicletta è compreso nel costo del biglietto extraurbano (Bicibus ferma a Grado Autostazione e Campeggi, Monfalcone via Grado e Piazza Unità/via Bixio, Redipuglia Stazione-Sacrario, Gradisca centro, Gorizia Stazione, Mossa e Cormons).

https://www.aptgorizia.it/servizio-bicibus/ Orari e servizi estivi della rete urbana

Grado

D’estate a Grado il servizio viene potenziato con corse giornaliere ogni 30 minuti per mettere in comunicazione tutti i punti di interesse dell’Isola D’Oro (le spiagge di Pineta, la spiaggia principale GIT, gli stabilimenti di Costa Azzurra, passando per il centro storico, le terme, gli hotel ed il Molo Torpediniere in prossimità dell’arrivo / partenza delle linee marittime da Trieste e Lignano).

https://www.aptgorizia.it/servizi-per-grado/

Monfalcone

A Monfalcone nell’estate 2022 la linea Panzano diventa l’Autobus del Mare, un’unica linea connette Monfalcone con le sue due spiagge Marina Julia e Marina Nova, con fermata anche al Marina Hannibal. https://www.aptgorizia.it/rete-urbana-di-monfalcone/ A Gorizia viene riattivato il servizio notturno dalle 20.55 alle 00.55 con corse dalla stazione ferroviaria al centro città e possibilità di ulteriori fermate a richiesta in discesa. https://www.aptgorizia.it/rete-urbana-di-gorizia/

Tutti gli orari, i percorsi e le altre novità sui nuovi servizi sono consultabili su www.aptgorizia.it, i libretti orari possono essere richiesti anche presso le biglietterie ed i punti vendita Le tariffe Il biglietto urbano 60 minuti (€ 1,35) o 75 minuti (€ 1,65) nei giorni festivi prolunga la validità fino a 4 ore.

È possibile acquistare anche il carnet 10 corse (€ 12,15) o gli abbonamenti per la singola linea o per l’intera rete urbana (tariffe scontate per gli abbonamenti mensili nelle fasce di morbida 9:00 – 12:00 14:30 – 17:00).

Per le linee che collegano le località balneari di Grado e Lignano Sabbiadoro è previsto un biglietto speciale extraurbano di andata e ritorno a prezzo scontato. La tariffa è pari alla somma dei due biglietti scontata del 10%. Acquisti presso le Biglietterie, le emettitrici automatiche, i punti vendita autorizzati e la App TPL FVG.