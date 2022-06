Scontro pullman-furgone in viale Miramare a Trieste, un ferito e traffico bloccato

TRIESTE. Verso le 16 di sabato 11 giugno, incidente stradale tra un furgone e un pullman in viale Miramare all'altezza del civico 13. Sul posto i vigili del fuoco assieme ai sanitari del 118, che sono riusciti ad estrarre il conducente del furgone, anche con l'ausilio della barella spinale: l’uomo era rimasto ferito dallo schianto frontale.

Verificato anche lo stato di tutti i passeggeri del pullman, gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli. Sul posto la polizia locale per I rilievi del caso. Il conducente del furgone è stato trasportato in ospedale, ma non è grave.

La Polizia locale, per consentire lo sgombero dei mezzi e la pulizia del manto stradale, ha bloccato temporaneamente il traffico all'altezza di via Pauliana (piazza Libertà). In direzione opposta, invece, i veicoli vengono deviati verso Roiano.



La situazione ha creato rallentamenti e disagi alla viabilità.

