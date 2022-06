SAGRADO. Sono in tutto 1974 i sagradini chiamati alle urne per definire la possibile successione a se stesso di Marco Vittori alla guida del Comune. L’esponente della civica Agire In Comune, come noto, ingaggia una sfida in solitaria per il raggiungimento del quorum, pena il commissariamento del primo comune – geograficamente parlando – della Sinistra Isonzo. Perché le elezioni siano validate, il sindaco uscente deve sperare che si rechino alle urne la metà +1 di 1802 votanti (non viene conteggiata infatti la quota di 172 sagradini iscritti all’Aire): la soglia è dunque fissata a quota 901.