DUINO AURISINA. Sono 7.735 (666 dei quali residenti all’estero) gli aventi diritto al voto di Duino Aurisina, unico Comune della ex provincia di Trieste dei 33 del Friuli Venezia Giulia chiamati questa domenica ai seggi per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sta proprio in questo dato la notevole attenzione che si è registrata sul duello fra i due candidati: Daniela Pallotta, sindaco uscente, esponente del centrodestra, e Igor Gabrovec, sfidante e rappresentante del centrosinistra.