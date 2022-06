Nella corsa di Gorizia e Monfalcone vince chi ottiene il 50% più un voto

GORIZIA. Un giorno solo. Domenica. Si potrà votare unicamente domani dalle 7 alle 23 per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale a Gorizia e a Monfalcone. Li mettiamo assieme perché, a parte Codroipo e Azzano Decimo, sono gli unici due comuni in Friuli Venezia Giulia con più di 15 mila abitanti chiamati alle urne. Le regole per il voto sono leggermente diverse rispetto a quelli sotto i 15 mila abitanti.