Il voto nei comuni con meno di 15mila abitanti: turno secco per il sindaco e non c’è il voto disgiunto

Ci sono due differenze sostanziali per il voto nei comuni sino ai 15 mila abitanti. Entrambe riguardano il sindaco. Rispetto ai comuni più grandi, infatti, il nome del vincitore si conoscerà subito. Appena terminato lo scrutinio di lunedì. E questo perché non è previsto il ballottaggio: indossa la fascia tricolore chi ottiene un voto in più rispetto ai concorrenti. E questo indipendentemente dalla percentuale ottenuta.