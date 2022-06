A Cormons scarseggiano i presidenti di seggio, richiamati “in servizio” dopo parecchi anni

Tutto pronto per la consultazione nella cittadina collinare del Collio. Sono otto le sezioni: sei in centro, le altre due a Brazzano e Borgnano

CORMONS. Cormons al voto questa domenica dalle 7 alle 23 per eleggere il sindaco della città per i prossimi 5 anni. Sarà un duello. A sfidarsi alle urne saranno infatti l’uscente Roberto Felcaro, che guida la coalizione di centrodestra formata dalle liste civiche Direzione Cormons e Start, e la consigliera comunale di minoranza nell’ultimo quinquennio Elena Gasparin, a capo delle 4 liste di centrosinistra che la appoggiano: Progetto per Cormons, Uniti per Cormons, Nuova Cormons ed Elena Gasparin Sindaco.

