L’attesa documentazione, ultimo passaggio amministrativo per passare poi al cantiere, depositata da Mid in Comune

TRIESTE Pac è l’acronimo di Piano attuativo comunale, quasi una onomatopea che richiama qualcosa di ponderoso se non addirittura un blocco di ghiaccio col quale collidere. Nel caso specifico si spera che ciò non accada, perché finalmente Mid, attraverso lo studio dell’architetto monfalconese Francesco Morena, ha consegnato la documentazione relativa al grande progetto per riqualificare l’ex Fiera.