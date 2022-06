Minacciava di avvelenare bevande ed alimenti e in cambio chiedeva il riscatto: ecco come agiva il triestino arrestato

TRIESTE Era pronto a colpire. In casa aveva il veleno da iniettare in bevande e alimenti. E poi i video, con cui mostrava come avrebbe agito e che mandava alle multinazionali con il tentativo di estorcere denaro. Ma ormai gli investigatori della Polizia Postale del Lazio e del Friuli Venezia Giulia gli stavano addosso e giovedì mattina lo hanno arrestato in casa.