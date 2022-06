Fedriga: «Nei centri estivi i ragazzi non dovranno indossare la mascherina»

TRIESTE - «Adesso finisce la scuola e nei campi estivi nessun ragazzo indosserà le mascherine, perché è cambiata la diffusione del virus e non sarà richiesto il dpi durante i campi estivi». Così ha risposto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a una domanda sull'uso delle mascherine a scuola e agli esami.

L'uso delle mascherine a scuola «è ovviamente normativa nazionale», ha precisato a margine di un incontro a Trieste. Invece «ho parlato personalmente con il ministro della Salute Roberto Speranza» per chiarire se «la data di fine anno scolastico, che ufficialmente è il 31 agosto, non giugno», incidesse, per quanto riguarda la mascherina, anche sui centri estivi. «Così non è, voglio rassicurare le famiglie», ha concluso.