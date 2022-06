Stabilimento ex Principe verso la chiusura a Trieste, 49 dipendenti a casa

TRIESTE. Mai bresaola fu più indigesta. Sembrava che ci fosse margine per un’intesa commerciale tra Queen’s (ex Kipre, ex Dukcevich) e la valtellinese (ma proprietà brasiliana Jbs) Rigamonti, invece la speranza di salvare quanto restava dello stabilimento ex Principe in via Ressel è crollata questo mercoledì mattina. All’improvviso. Quando la direzione aziendale, attraverso la responsabile del personale Claudia Droghi, ha annunciato ai sindacalisti la decisione di chiudere il sito, in quanto «il progetto di rivalutazione e sviluppo del sito giuliano non è più attuabile».