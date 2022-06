Morsolin: «Ora una città dinamica e inclusiva che cancelli le barriere»

MONFALCONE. Forse la rivoluzione copernicana è effettivamente quella raccontata questo mercoledì dal consigliere democratico Paolo Fogar: considerare la disabilità non in funzione al deficit psichico o fisico sofferto, ma delle limitazioni presenti nello spazio in cui la persona si muove. Accidenti nei percorsi, scalini al posto di rampe, barriere che di fatto restringono o impediscono del tutto il campo di azione.