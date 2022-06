Il regalo speciale per i 93 anni di Rita: un volo da copilota di un aereo

GORIZIA Grinta da vedere. Un moto perpetuo. Un esempio per i più giovani. Gorizia è una città in cui sono vissute, e vivono, donne straordinarie e una di queste è, sicuramente, Rita Pinausi.

A 93 anni suonati è un concentrato di energia da far invidia a chi di anni ne ha soltanto 20 o 30. E non sorprende il fatto che amici e vicini di casa, quando si è trattato di pensare a un bel regalo di compleanno per il suo “genetliaco” che cade proprio oggi (8 giugno), non abbiano pensato a un mazzo di fiori o a un foulard.