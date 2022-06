TRIESTE. «È verosimile che anche in Friuli Venezia Giulia si stia diffondendo BA.5». C’è una nuova sigla che accompagna le infezioni da coronavirus e il responsabile della task force regionale Fabio Barbone ritiene che sia proprio la sottovariante di Omicron che ha spinto il contagio in altri paesi europei, in particolare Portogallo e Germania, a spiegare l’incremento registrato pure in Fvg negli ultimi giorni.