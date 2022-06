Un’altra auto bruciata a Borgo San Sergio, è allarme piromane

L’ultimo caso in via Grego. Ora cresce la preoccupazione tra i residenti del quartiere

TRIESTE. Ancora atti vandalici incendiari: è allarme a Borgo San Sergio. Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 giugno si è verificato un nuovo caso sul quale stanno indagando i carabinieri. La richiesta di intervento è arrivata verso l’una in via Grego e sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.