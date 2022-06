Ristoranti, locali e gelaterie del centro di Grado sorvegliati alla sera da quattro steward

GRADO Lo scorso fine settimana è iniziato, senza peraltro alcuna pubblicità, un particolare servizio che non è di vigilanza in senso stretto ma di assistenza per i locali pubblici dell’isola. L’iniziativa è della Camera di Commercio grazie a uno specifico fondo regionale, un servizio che viene effettuato da persone che il presidente della Ccia, Gianluca Madriz, definisce come degli «steward» o meglio ancora, come dice, degli “angeli custodi” dei ristoranti, dei bar, delle gelaterie e degli altri esercizi pubblici.