Pubblico impiego, persi tremila dipendenti in Friuli Venezia Giulia. Contratto ancora bloccato

I sindacati sollecitano il rinnovo del Comparto unico per arginare l’emorragia. L’assessore Roberti: la Corte dei Conti non ha certificato il contenuto sui dirigenti

TRIESTE Il Friuli Venezia Giulia ha perso circa tremila dipendenti pubblici: dal 2016 a oggi sono passati da 12.991 a poco più di 10 mila unità e se il posto fisso non riacquista interesse il bilancio rischia di peggiorare ancora. Molti lavoratori manifestano scarso interesse per il posto fisso e le organizzazioni sindacali, nel sollecitare il rinnovo del contratto del Comparto unico, tra le cause indicano anche gli stipendi troppo bassi.