Caso Lipizer a Gorizia, Qualli: «Riammetto le violiniste russe se censurano Putin»

GORIZIA Il colpo di scena che ormai nessuno si aspettava più è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri. L’associazione “Maestro Rodolfo Lipizer” ha reso noto d’aver inviato alle tre violiniste russe escluse dall’omonimo concorso internazionale l’offerta di riammissione. Nell’invito inoltrato alle 00.39 della notte tra sabato e domenica a Lidia Kocharyan, Anastasia Pentina e Carolina Averina viene spiegato che in seguito a consultazioni avute con il console onorario d’Italia a Leopoli, Gianluca Sardelli, «al fine di non penalizzare ingiustamente i concorrenti violinisti, cittadini russi per nascita» il comitato organizzatore del 41° Concorso internazionale di violino “Premio Rodolfo Lipizer” e il suo presidente, Lorenzo Qualli, offrono loro «l’opportunità della ammissione / riammissione».