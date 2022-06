MONFALCONE Oltre 250 residenti bengalesi si sono ritrovati in piazza della Repubblica domenica mattina (5 maggio) per manifestare la propria solidarietà a Jahangir Sarkar e protestare, però, anche contro chi «l’ha danneggiato, assieme a tutta la comunità». A organizzare la dimostrazione, autorizzata dalla Questura, un gruppo di cittadini, evidentemente vicini al presidente dell’Associazione genitori bengalesi e candidato alle comunali nella lista Noi con l’Italia, che, stando al video diffuso in questi giorni, avrebbe minacciato i connazionali per convincerli a votare per lui.