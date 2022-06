TRIESTE Tornano alla normalità gli incontri tra famiglie e personale delle scuole dell’infanzia dopo due anni di Covid. Stop alle conferenze a distanza e via libera ad appuntamenti “dal vivo”, prima a giugno e poi a settembre, che costituiscono un primo approccio con le varie strutture per i genitori che a fine estate porteranno per la prima volta i proprio figli in classe.