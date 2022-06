TRIESTE Negli ultimi anni lo stato di degrado in cui versa la zona di Scala dei Cappuccini non è mai venuto meno, non è mai stato effettivamente risolto. E ora che il caldo invita a uscire di più e a starsene all’aria aperta un po’ tutti - e dunque pure i frequentatori del posto, che si ritrovano da quelle parti per bivaccare e spesso anche bere sui gradini - il problema riesplode in tutta la sua evidenza, testimoniata in particolare dai cumuli di rifiuti che si accumulano tra le piante che costeggiano la scalinata.