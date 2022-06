Il no al logo “Io sono Fvg” e le frecciatine all’asse Pordenone-Trieste: si apre il caso Fontanini nella Lega regionale

TRIESTE Imbarazzi, nervosismo e incredulità. Il Carroccio della regione, ieri, si è svegliato sotto choc dopo aver letto sul Messaggero Veneto le parole di Pietro Fontanini sul ruolo del Friuli e il giudizio sullo slogan “Io sono Friuli Venezia Giulia”, fortemente voluto da piazza Unità, ma bocciato dal sindaco di Udine.

Il caso è legato, essenzialmente, a due affermazioni del primo cittadino. «Grazie al “Divide” messo in atto da qualcuno – è la prima espressa da Fontanini –, adesso rischia di “Imperare” l’asse Trieste-Pordenone. E la Provincia di Udine, motore economico di tutta la regione, verrebbe ancora una volta messa all’angolo. Il ruolo di Udine sarebbe sempre quello di elemosinare da Trieste. E dire educatamente: “Grazie”». Oltre a questo, poi, il sindaco è andato oltre. «Una cosa mi riempie comunque il cuore – ha concluso nel suo intervento al Messaggero Veneto –. Che quando i nostri giovani vanno all’estero per mille diversi motivi portano con loro la bandiera del Friuli. L’ultimo tentativo di de-friulanizzazione portato avanti dal bruttissimo marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” non è ancora riuscito a entrare nei loro cuori. E io continuo a sperare».

Bordate vere e proprie che hanno scatenato un autentico putiferio in casa del Carroccio soprattutto per quanto riguarda il giudizio su “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Basta dare una rapida occhiata alle cronache recenti, infatti, per rendersi conto di come sia in primisMassimiliano Fedriga a puntare parecchio su questo claim tanto da presentarsi un po’ ovunque con felpe e magliette proprio con lo slogan “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Lo ha voluto fortemente lui come sintesi dei diversi slogan promozionali, lo ha sempre difeso dalle critiche delle opposizioni e senza dubbio non si attendeva di vederlo impallinato, sulla stampa, da fuoco amico. Non sorprende, quindi, che ieri il presidente abbia deciso di alzare il telefono e chiamare il sindaco per chiedere chiarimenti: in tutta onestà, il minimo sindacale in una situazione come questa.

C’è di più, però, perché ovviamente a infastidirsi (e non poco) è stato anche l’assessore, cioè colui (sempre della Lega) che ha in mano le deleghe sotto cui ricade ufficialmente “Io sono Friuli Venezia Giulia” e che, da pordenonese, non deve aver gradito (utilizzando un eufemismo) gli strali sull’alleanza con Trieste. Se a questo poi ci aggiungiamo i mal di pancia scatenati all’interno di PromoTurismoFvg, quelli probabili (e possibili) di chi in giunta rappresenta il Friuli con deleghe pesanti – leggasi(Sanità),(Attività produttive),(Infrastrutture) e Barbara Zilli (Finanze) –, e che sicuramente nell’sos lanciato nei confronti del Friuli non vi ha letto complimenti nei proprio confronti, il quadro è chiaro. Così, alla fine, all’interno della Lega è toccato a Marco Dreosto, segretario regionale del partito, provare a gettare acqua sul fuoco. Attraverso una serie di dichiarazioni dai toni demitiani, ma che fanno comunque capire la posizione del Carroccio. Che, per intenderci, è ben lontana da quella di Fontanini. «È giusto ricordare sempre l’importanza della difesa dei territori e delle identità – ha detto –. Su questi valori tutta la Lega ha sempre basato le sue politiche e lo sta continuando a fare con Fedriga che con responsabilità e attenzione rappresenta al meglio le esigenze di tutti i diversi territori della nostra regione. Un riconoscimento che gli viene attribuito dal gradimento di più del 70% dei concittadini regionali. Fontanini è un ottimo sindaco che ha dimostrato con competenza come si amministra una città come Udine. Proprio nell’ottica di sviluppare il valore aggiunto rappresentato dalle nostre diversità, le strategie regionali nel proprio insieme devono essere strutturate in maniera sinergica con tutti i territori per superare divisioni e per affrontare uniti le sfide che stiamo vivendo, dalla pandemia alla crisi energetica. Il caso della promozione di “Io sono Friuli Venezia Giulia” ne è l’esempio e il successo non soltanto a livello nazionale ma europeo, conferma che maggiore unità e collaborazione tra i territori è richiesta in primis dalle categorie economiche e da tutto il tessuto produttivo della regione». E il sindaco cosa dice? «A me quello slogan non piace e non cambio idea – è la sua posizione –. Sono il primo cittadino del capoluogo del Friuli e per quello difendo il Friuli che ha una sua storia, una tradizione, una lingua e una cultura. Non come il Friuli Venezia che rappresenta un insieme di popoli, non ha una sua identità comune e si muove con il baricentro sbilanciato su Trieste». Non proprio un passo indietro (anzi) destinato a lasciare un segno. E oggi, per non farsi mancare nulla, in regione arriva anche unche con Fedriga (ma pure con), negli ultimi tempi, pare non avere lo stesso rapporto idilliaco di una volta.