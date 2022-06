TRIESTE. Mancano piste ciclabili, percorsi protetti, stalli per i mezzi e anche una segnaletica adeguata. Sono le osservazioni di cittadini e turisti raccolte ieri in città, in occasione della Giornata mondiale della bicicletta. Eppure le persone che si muovono pedalando, per andare al lavoro o nel tempo libero, sono in aumento anche a Trieste.



Per celebrare la festa dedicata alle due ruote, studenti e docenti del Da Vinci/Sandrinell/Carli, si sono dati appuntamento alle 8.45