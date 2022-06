Scomparsi da casa e mai più ritrovati: il mistero irrisolto dei 122 dispersi in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE Nessuno sa dove si trovino. Usciti di casa per un’escursione, per andare al lavoro o a fare la spesa e mai più rientrati. Abitudini e quotidianità inghiottite nel mistero da anni, talvolta decenni. Vorrebbero una risposta i parenti, che in fondo al cuore ricacciano il pensiero di non vederli più, ma anche le forze dell’ordine e i soccorritori, che ne hanno organizzato le ricerche a più riprese.