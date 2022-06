Savino: «A Miramare una delle 7 nuove basi per il bike sharing»

TRIESTE. Il Comune di Trieste si sta occupando di aumentare gli spazi e i servizi per gli amanti delle biciclette. Ad assicurarlo è l’assessore comunale alle Politiche del territorio Sandra Savino, che annuncia l’arrivo di nuovi stalli in tutta la città, per sopperire alla mancanza di parcheggi per bici. E anticipa anche un imminente potenziamento del bike sharing, la flotta di mezzi da noleggiare in vari punti di Trieste ormai da inizio 2020.