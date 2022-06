Salvini: «Non temo i sondaggi la gente ha fiducia nella Lega. Fedriga? Resterà in regione»

Questo sabato tappa in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale del leader del Carroccio: «Dopo le vittorie nei Comuni abbiamo dimostrato di saper governare bene. Monfalcone ne è un chiaro esempio»

TRIESTE. Snobba i sondaggi contrari e si dice rassicurato da quanto vede e ascolta nelle piazze. Matteo Salvini, questo sabato in regione in tour elettorale, rincuora le truppe in un momento di grande tensione per la Lega, tra Comuni da conquistare, referendum sulla giustizia, «occasione storica di voltare pagina», e feroci polemiche sull’annunciata missione in Russia del segretario.



A fine 2016 la Lega guidò il centrodestra alla clamorosa vittoria di Monfalcone.