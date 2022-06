MONFALCONE. «Da questa parte vedo visi di persone che sorridono che trasmettono pace, è da questa parte che può nascere la cultura, se guardo dall’altra parte, verso il centrodestra non sorride nessuno, non si respira aria di pace: come possono gestire e creare cultura?». Una provocazione quella del regista Matteo Oleotto lanciata venerdì sera dal quartier generale della candidata sindaca di centrosinistra, Cristiana Morsolin dove il regista goriziano è stato chiamato per parlare di cultura assieme ad Alessandro Saullo.