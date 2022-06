TRIESTE. La ricerca di personale nel settore terziario in Fvg da impiegare in commercio, turismo e servizi è divenuta un’impresa disperata per gli imprenditori che inseguono figure da inserire nell’organico ma non riescono a soddisfare la richiesta.

È quanto emerso dall’osservatorio congiunturale sull’occupazione curato da Format Research e Ires Fvg, presentato nella sede Ascom di Pordenone da Pierluigi Ascani e Alessandro Russo. A fronte di un’aspettativa di 26.440 assunzioni da qui a luglio, un’impresa su tre non trova i profili adeguati e così perde di qualità dei servizi offerti, di competitività sul mercato e di ricavi.





Quattro imprese su dieci in Fvg negli ultimi due anni hanno effettuato azioni di ricerca di nuovo personale e nel 2022 il 26% delle imprese prevede di intraprendere nuove azioni. Ma due imprese su tre hanno avuto difficoltà nel trovare le risorse desiderate e il 35% di queste non è ancora riuscito a assumere nessuno.

La metà delle imprese dichiara di incontrare maggiori difficoltà a assumere manodopera rispetto al passato, un dato che raggiunge l’80% se si considera la categoria dei pubblici esercizi, bar e ristoranti. Le assunzioni previste nel comparto sono per la maggio parte in attività turistiche e commerciali (19.400 assunzioni, 73%).

A condizionare le assunzioni contribuisce la situazione internazionale e i rincari generalizzati: il 43,2% delle imprese, a fronte dell’aumento dei costi, prevede di non poter fare le assunzioni previste e il 5,5 di dover rinunciare ad alcune risorse. Il 23% prevede che questo impatterà negativamente anche sulla possibilità per l’impresa di investire in formazione del personale.



Quasi la metà di quanti nell’ultimo biennio hanno mantenuto il posto di lavoro ha comunque pensato di cambiare occupazione. Le ragioni risiedono principalmente in una retribuzione giudicata troppo bassa, condizioni lavorative insoddisfacenti e clima aziendale sfavorevole.

Chi ha rifiutato le proposte ricevute motiva la decisione con un’offerta economica ritenuta inadeguata e con l’eccessiva distanza del nuovo posto di lavoro.

Nel biennio pandemico, i settori del terziario e in particolare i pubblici esercizi hanno sofferto di più chiusure e restrizioni; diversi lavoratori hanno abbandonato il comparto per dirigersi verso occupazioni che garantivano entrate più stabili. Recuperare non è facile, anche in termini di competenze e capacità.

In questo quadro, il 42% dei lavoratori del terziario ritiene di stare peggio di sei mesi fa: pesano soprattutto il caro bollette (82,2%) e l’inflazione su beni e servizi (60,6%). L’aumento del costo della vita impatta negativamente sulle aspettative per il futuro: il 25% delle famiglie prevede di ridurre i propri risparmi e oltre il 40% dei lavoratori del terziario nei prossimi sei mesi ridurrà i consumi.



Presenti all’incontro il presidente e il vicepresidente di Ebiter, l’Ente bilaterale del terziario Fvg (che ha competenze su politiche attive del lavoro, formazione e qualificazione professionale, tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro, previdenza e sostegno al reddito per i lavoratori), Mauro Agricola e Fabio Pillon (anche presidente Ascom Pordenone).

«Chiediamo sia regolamentato meglio il settore – ha detto Agricola – che oggi lavora 365 giorni l’anno per 24 ore, con contratti tra i più svariati: elementi che riducono la possibilità di trovare lavoratori».

«Serve una visione diversa del mondo del lavoro – così Pillon -. I giovani faticano a identificarci come opportunità, non siamo più attrattivi e è invece fondamentale dare maggiore slancio e attenzione a lavoratori e imprese del settore terziario».