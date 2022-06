Investito bambino di 9 anni sulla bicicletta, la mamma ha un malore

CERVIGNANO. Un bambino di 9 anni, che stava percorrendo via Chiozza in sella a una bicicletta, per cause ancora da accertare è stato urtato da un "Sulky" all'altezza delle caserme, non distante dalla pizzeria “Capello”. È successo a Cervignano, poco prima delle 19 di giovedì 2 giugno.

Il bambino, che si trovava assieme ad alcuni parenti, è stato immediatamente soccorso. La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato un'ambulanza della Croce verde Basso Friuli e anche l'elicottero del 118.

A seguito dell'accaduto la madre del bambino si è sentita male ed è svenuta. Ci sono stati attimi di tensione tra i parenti del bambino e il conducente del "Sulky". Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Il piccolo è stato trasportato in elicottero, assieme alla madre, all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste. Ha riportato un trauma cranico e la frattura di un polso. Ci sono stati rallentamenti al traffico veicolare per il tempo necessario a consentire tutte le operazioni di soccorso.