Gradisca piange il professor Marino Castellani: aveva 79 anni

GRADISCA Isontino in lutto per la scomparsa del professor Marino Castellani. Aveva 79 e lottava da tempo contro una silente malattia. Originario di Farra per parte paterna e di Ronchi per parte materna, Castellani è stato uno dei primi laureati in Biologia dell’ateneo di Trieste. Appassionato di ricerca, si è infine dedicato all’insegnamento della matematica alle scuole medie di Fiume Veneto, Grado, Mariano, Ronchi, Staranzano e, infin,e di Gradisca, divenuta la sua città.