Contrattacco di Donnet: «Generali bene di tutti non diventino proprietà di alcuni imprenditori»

TRIESTE. Andrea Sironi è fiducioso sulla possibilità di trovare una mediazione in cda con lo schieramento Caltagirone, mentre Philippe Donnet non vede pericoli in arrivo dalla Francia, ma piuttosto fattori di instabilità interni al nostro Paese e conta di traghettare Generali verso la leadership del mercato europeo.

Sono alcuni degli elementi emersi nel corso dell’audizione dei due top manager del Leone presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario.

L’appuntamento parlamentare era stato fissato per il 5 aprile, con Donnet che avrebbe dovuto inviare nei giorni precedenti una relazione da utilizzare - come base della discussione - sulle attività del cda uscente, nonché sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale di Generali.

Su richiesta della compagnia triestina, tuttavia, si era proceduto al rinvio al 31 maggio, cioè ieri, per poter consentire un’adeguata preparazione del materiale alla luce dell’esito assembleare.Tornando all’attualità, Sironi ha spiegando che si sta «lavorando a una situazione di mediazione» per poi aggiungere di essere «fiducioso che verranno soddisfatte le esigenze delle maggioranze e delle minoranze in consiglio».

Il riferimento è stato alla decisione di non creare un comitato per le operazioni strategiche, scelta fortemente contestata da Francesco Gaetano Caltagirone, che ha portato prima alla rinuncia a prendere parte a tutti i comitati da parte della sua lista e poi alle dimissioni dal board da parte dello stesso ingegnere.

La scelta della maggioranza è stata difesa da Sironi, il quale ha ricordato che «in molte società importanti, tra cui le banche» queste decisioni sono demandate direttamente al cda. E che, in ogni caso, la decisione è stata assunto all’esito di un’analisi sulle best practice internazionali.



A un deputato che gli chiedeva del monocolore dei comitati, il presidente ha spiegato: «Avevamo avanzato la proposta di avere un rappresentante per tutte le minoranze nei comitati endoconsigliari. Inoltre abbiamo proposto di affidare la presidenza di un comitato importante, come quello sulle parti correlate, a un rappresentante della minoranza anche alla luce del dibattito pre-assembleare».

Più duro è stato l’intervento del group ceo. «Le Generali sono così importanti che sono un bene di tutti, un bene comune e dunque ci vuole una governance da public company con la possibilità di una lista del cda, come avvenuto nell’ultima assemblea», ha sottolineato Donnet. Che ha voluto chiarire l’importanza di evitare che diventino «la proprietà di alcuni imprenditori».

Un chiaro riferimento, dunque, a Caltagirone e al suo alleato Leonardo Del Vecchio. Donnet ha anche risposto alle osservazioni sul tema della difesa dell’italianità della compagnia. «Sono francese e sono anche italiano da dieci anni, il mio predecessore mi ha chiamato per gestire Generali Italia e da nove anni ho sempre letto questa cosa dei francesi ma non c'è interesse di alcuna società francese, è una fantasia dei giornalisti, strumentalizzata», secondo il manager.

Anzi, ha precisato, «cinque anni fa la minaccia per l'indipendenza, l'integrità e anche l'italianità di Generali è nata in questo Paese». In questo caso il riferimento è stato al tentativo di acquisizione del Leone da parte di Intesa Sanpaolo all’inizio del 2017.

Infine una nuova stilettata verso il fronte Caltagirone, critico per le decisioni assunte dalla maggioranza assembleare in merito all’abolizione del comitato scelte strategiche. «Se è così importante la governance non deve essere proprietà solo di alcuni ma di tutti», è il pensiero di Donnet. «Alcuni avevano una visione diversa, ma è anche giusto che sia così.

Quindi è stata proposta in modo molto netto e chiaro una scelta all'assemblea degli azionisti, che hanno fatto una scelta ben precisa e vogliono questo tipo governance. Andiamo avanti su questa strada che è quella giusta», ha aggiunto.



Una parte importante dell’audizione è stata riservata ai piani di sviluppo del Leone. Donnet ha sottolineato che, con il Piano al 2024 presentato lo scorso dicembre Generali punta a «essere leader in Europa, mantenendo la solidità finanziaria per poter superare qualsiasi tipo di scenario negativo». Quindi ha rivendicato che il Leone «ha gestito la fase del Covid molto meglio dei nostri rivali».

Per poi ricordare: «Così non era stato nella crisi del 2008, che ci ha richiesto dieci anni per recuperare».



Il group ceo non ha nascosto le incognite all’orizzonte, a cominciare dalle conseguenze del conflitto in Ucraina, ma ha sottolineato che non cambiano gli obiettivi, a cominciare da una leadership sostenibile in Europa. Quindi ha ricordato: «Oggi non basta più la redditività il dividendo e il ritorno sul capitale, il gruppo deve anche dimostrare con sincerità il suo impegno sociale e per l'ambiente».



Infine una nuova sottolineatura di quanto importante sia l’Italia per il gruppo. «Del resto, non avremmo acquistato Cattolica se non lo fosse». A proposito della compagnia veronese ha spiegato: «Vogliamo integrarla nel modo giusto; vedo solo impatti positivi nella nostra strategia e per l’integrazione di Cattolica per Verona e per l'Italia nei prossimi anni».