Si è dimessa da assessore ma risulta in corsa per il Consiglio Il capogruppo del Carroccio Pertot : «Valuteremo con calma»

DUINO AURISINAUno choc per la coalizione di centrodestra, che in questa volata finale verso il voto del 12 giugno sta facendo il massimo sforzo per confermare Daniela Pallotta nella carica di sindaco. E grande perplessità pure nello schieramento di centrosinistra, sorpreso da un’uscita che è comunque difficile da interpretare.