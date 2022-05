Gorizia, portano un’anatra a scuola per festeggiare la “matura”. L’ira degli animalisti

GORIZIA Festeggiamenti post cena di matura con ospite inatteso – e che avrebbe sicuramente fatto volentieri a meno di essere coinvolto – all’istituto professionale “Cossar-Da Vinci”. Ci sono casi in cui originalità e goliardia escono dai binari e finiscono per sfociare nell’eccesso o nell’errore, e sicuramente rientra in uno di questi casi l’episodio registrato lunedì mattina nella scuola di viale Virgilio dove, rispetto a quanto accaduto in anni più o meno recenti anche in altri istituti, non si è verificato nulla di clamoroso, ma alcuni studenti (ancora non identificati, e per questo non necessariamente tra gli iscritti del “Cossar-Da Vinci”) hanno accompagnato la loro personalissima trasgressione con un inconsapevole animale.