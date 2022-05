GRADO Restano in carcere i tre operatori socio sanitari, dipendenti della cooperativa Kcs, gestore del servizio di “Casa Serena”, arrestati la scorsa settimana dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Udine per presunti maltrattamenti nei confronti di otto anziani ospiti, non autosufficienti, della casa di riposo dell’Isola della Schiusa.

