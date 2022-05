A “manetta” su gommoni e moto d’acqua a Trieste: Riccardo, Marco, Linda, Filippo e il sogno di pilotare veri bolidi del mare

Le specialità che avvicinano alla motonautica di scena a Barcola con il “Trofeo next generation” per concorrenti dai sei ai 18 anni

TRIESTE Riccardo sogna di guidare un giorno una Formula 1 “H2O”. E, magari, di poter pure sfidare su uno di quei bolidi acquatici il suo amico Marco. Linda ha deciso di lasciare la kick boxing per godersi la libertà che solo il mare le può dare. Una passione in comune con Filippo, che, dopo aver mollato per un po’, ora è tornato a bordo.