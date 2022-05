Pure una foto può parlare e per giunta in dialetto: a Trieste arrivano gli “Scati patochi”

TRIESTE “Cavar i passerini”, “Ciacole no fa fritole”, “Fioi e colombi sporca la casa”: sono molti, moltissimi, i pittoreschi modi di dire che abbiamo già appreso nel tempo dagli anziani, i testimoni diretti delle nostre tradizioni, ma sono tanti pure quelli che ancora dovremmo imparare, sempre che ci interessi diventare dei triestini come Dio comanda. Ma ci siamo mai chiesti come questo colorito patrimonio linguistico possa tradursi in immagini, e più precisamente in scatti fotografici? No? Per metterci alla prova, dovremmo senz’altro partecipare al concorso “Scati patochi – Il dialetto triestino in fotografia”, l’iniziativa promossa Circolo della Stampa in collaborazione con il Circolo Fotografico Triestino.