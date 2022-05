Monfalcone, microcar travolge una bicicletta sulla rotonda della Marcelliana

Il ciclista è stato portato d’urgenza all’ospedale di Cattinara in codice giallo. Poco prima stava attraversando le strisce pedonali all’altezza della Coop 3.0

MONFALCONE. Periodaccio, per gli utenti della strada. Sarà che la primavera è la stagione della distrazione, sarà che le persone hanno ripreso a spostarsi con maggiore disinvoltura dopo il congelamento della circolazione nelle susseguenti fasi di lockdown, sarà che il mondo si è fatto frenetico e ci si muove talvolta troppo in fretta, fatto sta che ieri in città si è registrato l’ennesimo sinistro.