TRIESTE Cinque navi, un totale di 10.300 passeggeri tra imbarchi e sbarchi gestiti da Trieste terminal passeggeri e circa 1.750 transiti, ovvero crocieristi che sono scesi in gita. Causa maltempo a Venezia i porti di Trieste e Monfalcone in questo weekend registrano numeri record, con l’aumento delle navi bianche dalle due previste in origine a cinque appunto.

