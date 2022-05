I tassisti di Trieste dopo la rapina al collega oltreconfine: «Ci sentiamo vulnerabili, siamo in balìa di chiunque»

TRIESTE. Sono preoccupati. I tassisti triestini si sentono vulnerabili. In trent'anni hanno pianto due colleghi, Gino Spada nel 1992 e Bruno Giraldi nel 2003, tutti e due uccisi per futili motivi con un colpo di pistola alla nuca. Da allora le aggressioni, i furti, i momenti di tensione durante il servizio dei 250 taxi in circolazione a Trieste non sono mancati.