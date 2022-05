I pescatori di spugne della piccola Crappano in Dalmazia, dove il mestiere si tramanda da secoli

SEBENICO. Quello che i coralli rappresentano per Zlarino, le spugne marine significano per Crappano (Krapanj), altro isolotto dell'arcipelago di Sebenico, in Dalmazia. A Crappano - duecento residenti, a soli 370 metri dalla terraferma e a non più di 1 metro e 25 centimetri sul livello del mare - l'attività dei pescatori di spugne marine prosegue ormai da tre secoli: fu introdotta da fra Antonio di Creta, un esperto in materia dato che gli ellenici vantano una tradizione più che millenaria in questo settore.