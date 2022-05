L’uomo morto con la moto a Trieste in via dell’Istria lavorava per la Caritas: lascia moglie e 2 figli

TRIESTE. Vasto cordoglio anche negli ambienti diocesani per l’improvvisa e tragica morte di Carlo Bressi, il 51enne triestino deceduto venerdì pomeriggio in un incidente stradale in via dell’Istria. A bordo del suo scooter aveva perso il controllo del ciclomotore cadendo rovinosamente sull’asfalto: vani si erano rivelati i soccorsi dell’équipe medica del 118. L’uomo era morto praticamente sul colpo.

Bressi da febbraio lavorava per la Fondazione Caritas come operatore: svolgeva il servizio di guardia notturna all’ostello in località Campo Sacro dove vengono accolti gli immigrati e dove viene garantito anche l’isolamento fiduciario.