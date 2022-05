Lo scooterista morto a Fogliano era un ex sindacalista della Eaton

SAGRADO. Ha trovato la morte a poche centinaia di metri da casa. Da quella casa di via Puccini, poco distante dal campo sportivo di Sagrado, dove viveva con la famiglia. Pierpaolo Canciani, 50 anni, in sella al proprio scooter è entrato all’interno della rotatoria all’altezza del supermercato Despar, a Fogliano Redipuglia, e durante il tratto stradale di uscita, in direzione Gradisca, s’è verificato il drammatico incidente.