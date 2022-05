Il Festival degli Oceani approda a Trieste: scienza, cultura ed emozioni

TRIESTE Quando la cultura del mare respira la scienza e sa espandersi in alcune forme dell’arte. È la missione dichiarata che determina “MareDireFare – Festival degli Oceani”, la manifestazione ideata dal Wwf Area Marina di Miramare e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale, in programma nella sua prima fase da venerdì 27 maggio al 10 giugno a Trieste, evento allestito con il sostegno della Regione Fvg e organizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia del Comune di Trieste, la Capitaneria di Porto di Trieste, Editoriale Scienza, l’Associazione Culturale Museo della Bora, Scienza Under 18 isontina, Ibby Italia e Comuni di Udine, Staranzano e Grado.

L’edizione è la numero 2 e gli scenari della prima parte riguarderanno soprattutto il centro di Trieste, con scali tra librerie, biblioteche, locali storici e sedi di formazione artistica, ospitando varie proposte e la vetrina permanente di una mostra dedicata ai 7 principi della Ocean Literacy. La rotta di “MareDireFare” punta diritto ai temi di una divulgazione agile e nel contempo intensa, dove i criteri della ricerca scientifica in ambito marino possano trovare echi anche con spunti di creatività e magari di fantasia: «Abbiamo pensato quest’anno ad una manifestazione che possa poi anche espandersi nel territorio – ha sottolineato Nicola Casagli, presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale - Ogs, intervenuto nel corso della presentazione del progetto ospitata ieri nelle sale del Museo Sartorio –. Il quadro è costituito da scienza, cultura e arte e collocato nel secondo anno del “Decennio delle Scienze del mare per lo sviluppo sostenibile” proclamato dalle Nazioni unite e dalla Commissione europea. Parliamo di oceani ma sarebbe in realtà più corretto dire l’Oceano nella sua unicità – ha aggiunto il vertice dell’Ogs –. Se non capiamo alla base l’importanza dei problemi in tema di mari e acqua, non potremo poi intervenire realmente».

Insomma, conoscenza, tutela e interventi. Una marea di informazioni e stimoli che sulla carta dovrebbe avvolgere soprattutto le nuove generazioni, un tema puntualmente ribadito in sede di presentazione dall’assessore comunale Nicole Matteoni: «L’importanza dell’argomento dovrebbe raggiungere tutti – ha affermato – ma confidiamo che i veri protagonisti siano i giovani, coinvolti sul piano di una vera sensibilizzazione».

Una sensibilizzazione che deve trarre forza anche dall’impatto emozionale. In tale ottica si è articolato l’intervento di Maurizio Spoto, il direttore dell’Area marina protetta di Miramare, una delle sigle “madri” della manifestazione: «Tra le varie iniziative vissute dall’Amp nella divulgazione – ha affermato – questo format è senz’altro uno dei più belli organizzati nel corso degli ultimi anni. Lo dico perché per divulgare serve anche accompagnare i vari eventi con delle vere emozioni per il pubblico. Creare poi nello stesso pubblico la consapevolezza del rapporto di interdipendenza che ci lega al mare è un obiettivo fondamentale che richiede strumenti e strategie il più possibile multidisciplinari e integrate. Assieme al discorso scientifico – ha aggiunto Spoto – l’arte ma anche il gioco, la fantasia e la creatività sono alcuni dei nostri alleati nel veicolare il messaggio fondamentale: se gli oceani e gli ecosistemi marini tracollano, non ci sarà futuro nemmeno per l’umanità». Il programma completo naviga sul sito maredirefare.it.